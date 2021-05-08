Bakan Dönmez, atamalara ilişkin sorulara kaçamak yanıt verdi

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

TBMM KİT Komisyonu üyesi İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde (MAPEG) yöneticilerin eş veya yakınlarının koordinatör olarak atandığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu. Yanıtta iddia reddedilmezken koordinatör görevlendirmelerinin “liyakat esaslı yapıldığının” belirtilmesi dikkat çekti. Yanıtta geçen yıl denetimler için yapılan görevlendirmelerde personele 3.4 milyon TL harcırah ödendiği de bildirildi.

İYİ Parti’li Öztürk, MAPEG ile ilgili çeşitli iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Öztürk, Bakan Dönmez’e, “MAPEG’de PTT’ye bağlı bir kuruluş üzerinden hizmet alımı yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise kaç kişi göreve başlatılmıştır? Hangi pozisyonlarda görev yapmaktadır? Kurum üst düzey yöneticileri tarafından referans olunan kaç personel bulunmaktadır? İşe alımlarda kurum üst düzey yöneticilerinin akraba ve yakınlarına görev verildiği doğru mudur” sorularını yöneltti. Dönmez’in yanıtında, PTT’den hizmet alımı yapıldığı kabul edildi. Maden Ruhsatlarının Tarihçelerinin Sayısallaştırılması Projesi kapsamında çeşitli pozisyonlarda 38 kişinin çalıştığına işaret edilen yanıtta, “Bu proje kapsamında imzalanan teknik şartnameye göre, personel tedarikleri PTT tarafından yapılmaktadır” denildi.

LİYAKATE GÖRE...

Öztürk önergesinde, “MAPEG’de bazı üst düzey yöneticilerin eş ve/veya yakınlarının koordinatör olarak atandığı iddiası doğru mudur” diye de sordu. Yanıtta, “Koordinatör görevlendirmeleri liyakat esaslı yapılmakta olup, bu kapsamda görev süresi, sevk ve idare kabiliyeti, mesleki yeterlilik ve iletişim becerileri göz önünde bulundurulmaktadır” denilmekle yetinildi. Öztürk, “Salgın sürecinde idari izinli olmaları nedeniyle kuruma gelmeyen kişilere hafta sonu denetimlerinde görevlendirilmiş gösterilerek denetim ücreti verildiği iddiası doğru mudur? Bazı denetmenlere heyette görevlendirme yapılmazken, bazı personele sık aralıklarla görevlendirilmiş gösterilerek harcırah ödendiği doğru mudur? Son bir yılda görevlendirmeler yoluyla harcırah ödemesi yapılan persone sayısı kaçtır? Personele son bir yıl içerisinde yolluk ücreti olarak toplam ne kadar ödeme yapılmıştır? MAPEG’de üst düzey bir yöneticinin makam şoförünün mali uzman olarak denetimde görevlendirilip yolluk ücreti aldığı doğru mudur” sorularına da yanıt istedi.

SÖZ ÇOK, YANIT YOK

Bakan Dönmez, inceleme ve denetim heyetlerinin maden mühendisi, jeoloji mühendisi ile yapılacak inceleme ve denetimlerin özelliğine göre diğer meslek mensuplarından en az üç kişiden oluştuğunu, bir personelin heyete gitmediği halde görevlendirilmiş gösterilmesi gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti. Yanıtta, MAPEG’de mali uzman kadrosu bulunmadığından kişilerin memuriyetteki kadrolarına bakılmaksızın, iktisadi ve idari bilimler fakültesinin iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi ve benzer fakültelerinin denk bölümlerinden mezun olunmasının, denetimlerde mali uzman yerine görevlendirilmeleri için yeterli görüldüğü kaydedildi. “Üst düzey yöneticinin makam şoförünün mali uzman olarak görevlendirilip yolluk ücreti aldığı” iddiası ise yanıtsız kaldı.

Yanıtta görevlendirilen kişilere ne kadar harcırah ödendiği de şöyle açıklandı: “1 Ocak-10 Aralık 2020 tarihleri arasındaki denetimlerde toplam 4 bin 420 kişilik görevlendirme yapılmış olup görevlendirilen tüm personele toplam 3 milyon 466 bin 218.18 TL harcırah ödemesi yapılmıştır.”