Bakan duyurdu: Yurtlardaki karantina sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurtlardaki karantina sürecinin sona erdiğini duyurdu.

AA
03 Haziran 2020 Çarşamba, 11:32
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurtlardaki karantina sürecinin sona erdiğini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle: 

"97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamlandı.  Yurtlarımızdaki karantina sona erdi. Yurtlarımızı, 700 bine yakın gencimiz için hazırlamaya başladık."  



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