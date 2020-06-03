Bakan duyurdu: Yurtlardaki karantina sona erdi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurtlardaki karantina sürecinin sona erdiğini duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurtlardaki karantina sürecinin sona erdiğini duyurdu.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamlandı. Yurtlarımızdaki karantina sona erdi. Yurtlarımızı, 700 bine yakın gencimiz için hazırlamaya başladık."
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