Bakan Elvan'a şimdi de 102 milyar dolar sorusu
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a 102 milyar dolarlık dış borç alımını sordu.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; AKP iktidarının 18 yılda 102 milyar dolar dış borç aldığını belirtti. Sezgin, Elvan’a, bu paranın nereye harcandığını sordu.
Bakan Elvan, Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıtta; Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun hükümlerini aktardı. Elvan, “Bütçe gelir veya borçlanma suretiyle edinilen imkanlar, ayrı harcama kalemleri veya projeler için tahsis edilmemekte, Hazine birliği kapsamında halkımıza hizmet amacıyla yapılan tüm giderlerin karşılanması için kullanılmaktadır” dedi.
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