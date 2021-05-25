Bakan Elvan’dan 'kripto para' açıklaması

25 Mayıs 2021 Salı, 17:04

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bloomberg'e verdiği söyleşide kripto paralar, istihdam teşvikleri ve pandemi desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kripto para piyasasına ilişkin yürütülen çalışmalara değinen Bakan Elvan, “Farklı ülke uygulamaları inceleniyor. Üzerinde çalıştığımız alanlar ise; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor. Ancak ben şunu söylemek de istiyorum; vatandaşlar, tasarruflarını değerlendirirken, yönetemeyecekleri riskleri almamalı” dedi.



