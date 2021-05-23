Elon Musk’tan kripto paraya destek: Gerçek savaş ikisinin arasında

23 Mayıs 2021 Pazar, 16:58

Tesla'nın CEO'su şirketinin artık elektrikli araçlar için bu yolla ödeme kabul etmeyeceğini açıklamasından bu yana Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyatı önemli ölçüde düştü.

Musk, bu duruma Twitter üzerinden değindi ve sağlam bir şekilde kripto paraların arkasında durdu.

Musk kendisine yöneltilen öfkeyi sorgulayan bir kullanıcıya cevap verdiği Tweet'inde, "Gerçek savaş itibari para & kripto arasındadır. Her şeyi hesaba katarsak ben ikinciyi destekliyorum" diye yazdı.

1 TRİLYON DOLAR SİLİNDİ

Tesla'nın Bitcoin duyurusunu takip eden kripto çakılmasıyla piyasa değerinde yaklaşık 1 trilyon dolar (8,42 trilyon dolar) silinirken, Bitcoin fiyatı çarşamba günü yüzde 30'a varan bir oranla 30 bin dolarlara (252 bin TL) kadar düştü.

Bu ay Musk, Tesla'nın Bitcoin kararının çoğu Çin'deki ucuz kömür temelli elektrikle gerçekleştirilen Bitcoin madenciliğinin çevresel etkileri nedeniyle alındığını söylemişti.

Uzmanlar, Bitcoin sektörünün tek başına her yıl Malezya büyüklüğünde bir ülke kadar enerji kullandığını tahmin ediyor.

Musk şubat ayında Tesla'nın 1,5 milyar dolar (126 milyar TL) değerinde Bitcoin aldığını ve onu bir ödeme seçeneği olarak kabul etmeye başladığını duyurmuştu.

Geçen hafta boyunca fiyatların düşmesiyle birlikte Musk, Twitter'da "Elmas eller" emojisi paylaşmıştı. Böylelikle Bitcoin satmadığının sinyalini vermişti.

Bu ifade uzun vadede kârlı gördükleri için satış sırasında hisse senetlerini elinde tutan finans tüccarları tarafından kullanılıyor.

GÜVENCE VERDİ

Bu hafta Musk, Twitter üzerinden bir Dogecoin mimi de paylaşmış ve takipçilerine elindeki Dogecoinleri satmadığının ve satmayacağının güvencesini vermişti.

Dogecoin'in fiyatı geçen ay Musk'ın Saturday Night Live programında yer almasının ardından ciddi şekilde düşmüştü. Musk, programdaki skeçlerden birinde kripto parayı "dolandırıcılık" diye nitelemişti.

Bitcoin'in fiyatı cumartesi günü 37 bin 500 doların (315 bin TL) üzerine yeniden tırmandı fakat geçen ayki zirvesi olan 64 bin doların (538 bin TL)

-Independent Türkçe