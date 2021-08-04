Bakan Fahrettin Koca'dan 'vaka sayısı' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en büyük mücadelenin şu an yangınlarla olduğunu belirterek, "Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var" dedi.
Öte yandan günlük vaka sayısı, dün 24 bin 832 olarak açıklanmıştı.
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