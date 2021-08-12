Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Sinop'ta 2 yurttaş hayatını kaybetti

12 Ağustos 2021 Perşembe, 22:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sinop Ayancık'ta gerçekleştirilen AFAD Koordinasyon toplantısında afetteki güncel durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Sinop ilinde maalesef 2 vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ayancık ilçesindeki incelemelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

"ARAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Salı gecesi başlayan aşırı yağışlar sonucunda Sinop, Kastamonu ve Bartın'da aşırı yağışlar nedeniyle bölgenin olumsuz etkilendiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Şu an Sinop ilçesi Ayancık ilçesinde bulunmaktayız. Yağışlardan etkilenen ilçe merkezi ve çevre köylerinde su baskınları meydana geldi. Sinop ilinde maalesef 2 vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

"ENDER GÖRÜLEN BİR YAĞIŞ OLDU"

Karaismailoğlu, Ayancık Devlet Hastanesinde yatan hastaların Sinop merkeze tahliyesinin dün yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ayancık Devlet Hastanesini de tekrar faaliyete almak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah yarın itibarıyla da faaliyete alma çabası içerisindeyiz. Geçtiğimiz Salı itibarıyla sırf Ayancık ilçesinde 24 saatte metrekareye 240 kilogram yağış yağdı. 30 saatte de 300 kilograma ulaşan bir yağış oldu Ayancık'ta. Bu çok ender görülen bir yağış miktarı. Bu yağışlar bölgeyi aşırı derecede etkilediği için bunlar da sele maruz kaldı maalesef."