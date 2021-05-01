Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul ihalesinin tarihini açıkladı

İYİ Parti Nuhoğlu, Bakan Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul hakkında verdiği soru önergesinin yanıtını paylaştı. Nuhoğlu'nun aldığı yanıta göre Kanal İstanbul projesi haziran ayında ihale edilecek.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun cevaplandırması için TBMM Başkanlığına “Kanal İstanbul” hakkında soru önergesi verdim. Haziran ayında ihale edileceğini söylüyorlar. Ortada Fizibilite Raporu yok. Ben zaten bu sebeple henüz proje vasfı kazanamadığını söylüyorum."