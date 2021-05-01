Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul ihalesinin tarihini açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Karaismailoğlu'na yönelttiği soruda Kanal İstanbul için haziran ayında ihaleye çıkılacağı yanıtını aldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:42
Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul ihalesinin tarihini açıkladı
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İYİ Parti Nuhoğlu, Bakan Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul hakkında verdiği soru önergesinin yanıtını paylaştı. Nuhoğlu'nun aldığı yanıta göre Kanal İstanbul projesi haziran ayında ihale edilecek.

"Ortada Fizibilite Raporu yok" diyen Nuhoğlu paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun cevaplandırması için TBMM Başkanlığına “Kanal İstanbul” hakkında soru önergesi verdim. Haziran ayında ihale edileceğini söylüyorlar. Ortada Fizibilite Raporu yok. Ben zaten bu sebeple henüz proje vasfı kazanamadığını söylüyorum."


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