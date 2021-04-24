Genco Erkal'dan Erdoğan'a 'arsa' tepkisi: "İşte Kanal İstanbul'u dayatan düşünce yapısı budur"

24 Nisan 2021 Cumartesi, 10:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan'da Üsküdar'da, Çamlıca bayrak direğinde 1000 metrekarelik bayrağın göndere çekilmesi törenine katılmıştı. Erdoğan, konuşmasında Şair Mithat Cemal Kuntay'ın "On Beş Yılı Karşılarken" isimli şiirinde geçen "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dizelerini hatırlatarak, konuyla ilgili yaptığı "benzetme"yi açıklamıştı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben bunları hep şuna benzetiyorum. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin hiçbir anlamı yok."



Erdoğan'ın bu sözlerine sanatçı Genco Erkal'dan tepki geldi.

"İŞTE KANAL İSTANBUL'U DAYATAN ZİHNİYET"

Erkal, Erdoğan'ın şiir üzerinden yaptığı benzetmeyi eleştirerek şu açıklamayı yaptı:

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ben bunu şuna benzetiyorum; arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor” demiş. İşte Kanal İstanbul’u tasarlayan ve dayatan düşünce yapısı aynen budur."



Genco Erkal'ın paylaşımı şu şekilde: