Bakan Karaismailoğlu: "Kısa sürede başlayacak"

08 Nisan 2021 Perşembe, 11:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız" açıklamasında bulundu.



ERDOĞAN TARİH VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un temeli için tarih vermişti. "Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. İhalesine yakında çıkıyoruz" diyen Erdoğan, "Yaz aylarında da temelini atıyoruz" demişti.



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