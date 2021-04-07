Son dakika... Erdoğan, Kanal İstanbul'un temel atma töreni için tarih verdi
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un temeli için tarih verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi AKP'nin grup toplantısında konuştu. Buradaki konuşmasında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi.
"Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. İhalesine yakında çıkıyoruz" diyen Erdoğan, "Yaz aylarında da temelini atıyoruz" dedi.
"Bu proje İstanbul'a kazandırdığımız havalimanı, metro, köprü ile bütünlük arz edecektir. Boğazlardaki gemi trafiğinin azalmak bir yana artacağına işaret ediyor" diyen Erdoğan, "İstanbul Boğazı'ndan emniyetli gemi geçiş garantisi 25 bindir. Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız" ifadelerini kullandı.
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