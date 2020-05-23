Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda karantinada kimse kalmadı

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 19:31

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını bildirdi. Kasapoğlu, bugüne kadar 76 ildeki yurtlarda 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini açıkladı.



