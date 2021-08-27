Bakan Koca, öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıkladı

27 Ağustos 2021 Cuma, 10:55

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"ÖĞRETMENLER arasında birinci doz aşı oranı %84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı %76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında %72,57. Tüm toplumda bu oran %58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"