Bakan Koca, öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlerin aşılanma oranını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 10:55
Bakan Koca, öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıkladı
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Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"ÖĞRETMENLER arasında birinci doz aşı oranı %84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı %76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında %72,57. Tüm toplumda bu oran %58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"


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