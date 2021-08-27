Bakan Koca, öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlerin aşılanma oranını açıkladı.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"ÖĞRETMENLER arasında birinci doz aşı oranı %84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı %76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında %72,57. Tüm toplumda bu oran %58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"
ÖĞRETMENLER arasında birinci doz aşı oranı %84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı %76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında %72,57. Tüm toplumda bu oran %58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı? pic.twitter.com/Ubr3IIhnwm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2021
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