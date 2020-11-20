Bakan Koca, PCR testindeki yüksek ücreti yalanladı ama faturalar ortada
Sağlık Bakanı Koca, kurucusu olduğu hastanenin de aralarında bulunduğu özel hastanelerde, PCR testinin bakanlık genelgesinde belirlenen 250 TL’den daha fazlaya yapıldığı iddialarını yalanladı. Ancak yurttaşların hastanelerden aldığı faturalar Koca’yı desteklemiyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle özel hastanelerde PCR testini Sağlık Bakanlığı’nın genelgesinde belirlenen 250 TL’den daha fazla para vererek yaptıran vatandaşlar ücret iadesi için şikâyette bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu durumu “yalan” diyerek reddetti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün görüşülen Sağlık Bakanlığı bütçesinde PCR testi tartışması yaşandı. Bulut’un “Geçen hafta sizin kurucusu olduğunuz hastane de dahil olmak üzere 350 ile 550 lira arasında fiyat verildi” demesi üzerine Sağlık Bakanı Koca “Yalan söylüyorsun” dedi.
Bulut’un “Aradık, kaydı var. 350 liradan 250 liraya düştüğü anda daha önce 350 lira verenlerin parasını iade edecek mi etmeyecek mi bu hastaneler?” sorusuna Koca yine “Yalan söylüyorsun” karşılığını verdi.
İADE TALEBİ
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Ortada PCR testi yaptıran vatandaş var; ellerinde faturaları var; elimizde ses kaydı var. Bakan Koca, eksikleri düzeltmek, vatandaşın yanında olmak yerine inkârı seçti” diye konuştu.
Cumhuriyet’in konuyla ilgili haberi ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un soru önergesinin ardından ücretler genelgede belirlenen 250 TL’ye düşürüldü. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş kendilerinden alınan fazla ücretin iadesiyle ilgili şikâyet sürecini de başlattı. Bulut, genelgeye karşın PCR testi tavan fiyatını 250 TL’nin üzerinde belirleyen özel hastanelerin haksız kazanç sağladığına işaret ederek, “Vatandaşlar, cebinden çıkan fazla parayı geri almak için özel hastanelere başvurduğunda, hastaneler kapı duvar. Koca da özel hastanelerle aynı tavrı sergiliyor” değerlendirmesinde bulundu.
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