Bakan Koca, 'Yakında maskeleri çıkaracağız' deyip uyardı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünya Çevre Günü' mesajında "Yakında maskeleri çıkarıp atacağız; ama yere değil" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Dünya Çevre Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.
Koca, "Bugün Dünya Çevre Günü. Bugünden uyarayım; yakında maskeleri çıkarıp atacağız; ama yere değil" ifadelerini kullandı.
Bugün Dünya Çevre Günü. Bugünden uyarayım. Yakında maskeleri çıkarıp atacağız. Ama yere değil!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2021
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'yu Erdoğan mı susturdu?
- Tayyip abinin yeğeninin kocası...
- Çok konuşulacak 'ittifak' iddiası
- YÖK Başkanı'ndan 'kural' savunması
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
- AKP'li vekile sordu: 10 bin dolar alan sen misin?
- Oklar bu kez İYİ Parti’ye çevrildi
- Ticareti birlikte yapıyorduk
- Şentop '10 bin dolar alan siyasetçi'yi Soylu'ya sordu
- Dikkat çeken Almanya iddiası