Bakan Koca, 'Yakında maskeleri çıkaracağız' deyip uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünya Çevre Günü' mesajında "Yakında maskeleri çıkarıp atacağız; ama yere değil" dedi.

DHA
05 Haziran 2021 Cumartesi, 20:05
Bakan Koca, 'Yakında maskeleri çıkaracağız' deyip uyardı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Dünya Çevre Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

Koca, "Bugün Dünya Çevre Günü. Bugünden uyarayım; yakında maskeleri çıkarıp atacağız; ama yere değil" ifadelerini kullandı.


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