Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 5 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 19:35

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 156 covid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 5 Haziran 2021 saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştı.

Türkiye'nin 5 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



