Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 5 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, 5 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 156 covid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 5 Haziran 2021 saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştı.
Türkiye'nin 5 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'yu Erdoğan mı susturdu?
- Tayyip abinin yeğeninin kocası...
- Çok konuşulacak 'ittifak' iddiası
- YÖK Başkanı'ndan 'kural' savunması
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
- AKP'li vekile sordu: 10 bin dolar alan sen misin?
- Oklar bu kez İYİ Parti’ye çevrildi
- Ticareti birlikte yapıyorduk
- Şentop '10 bin dolar alan siyasetçi'yi Soylu'ya sordu
- Dikkat çeken Almanya iddiası