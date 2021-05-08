Bakan Koca: "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir"

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:29

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Türkiye’nin aşılama programıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Acet, bugünkü yazısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstü herkesin aşılanabileceği” bilgisini paylaştığını anlattı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

“Sinovac ve BioeNTech’in yanı sıra Rus yapımı Sputnik aşısı için de 50 milyon dozluk anlaşma yapılmış durumda.

Sözleşmesi yapılan aşıların tümünün Türkiye’ye geldiği düşünülürse, (Sinovac: 100 milyon doz, BioNTech:90 milyon doz, Sputnik:50 milyon doz) toplamda 240 milyon doz aşıya ulaşılabileceğimizi, bunun da Bakan Koca’nın dediği gibi Türkiye nüfusunun takriben üç katına tekabül ettiği söylenebilir.

Bütün bu bilgiler, Türkiye’nin aşılama programının hızlanmasının önünde bir engel olmadığına işaret ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmemizde, biraz da bu tablonun verdiği özgüvenle, 'Yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstü herkesin aşılanabileceği' bilgisini paylaştı.

Böyle bir hedefe ulaşılabilirse, 3,4 ay içerisinde, nüfusun yüzde 70’ine yakınının aşılanması mümkün olabilecek.

Eğer bu başarılabilirse Türkiye, yaz aylarını daha rahat geçirebilecek, sonbahara ise, yeni kısıtlamalara ihtiyaç duymadan girebilecek."