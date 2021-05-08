Prof. Dr. Küçükosmanoğlu: En az aşı yaptığımız günleri yaşıyoruz

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Türkiye’de koronavirüse karşı 300 binlerde olan günlük test sayılarının kapanma döneminin ardından 200 binli sayılara düşmesi, “test sayısı düştüğü için vakalar düşüyor” tartışmasını başlattı. Durumu değerlendiren İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Test sayısının düşmesinin vakaların düşmesinde etkisi olduğu doğrudur. Ama yüzdeye vurunca vaka sayısı 60 binlerdeyken teste göre pozitiflik oranı yüzde 20’lerde görünüyordu. Şimdi yüzde 12 civarında. Bir düşüş olduğunu kabul edebiliriz ama bizde sorun, testler sadece semptomlulara yapılıyor. Temaslılar arasında bile sadece semptomlular test oluyor” dedi.

“Oysa bizim önerdiğimiz kritik pozisyonda çalışan toplu taşıma şoförleri, taşımacılık sektörü, gıda sektörü çalışanları gibi insanlara düzenli olarak tarama testleri yapılmasıydı” diyen Küçükosmanoğlu, “Böyle bir tarama olmaması gerçekçi sayıların bulunmasını engelliyor. 16 milyon kişi hâlâ çalışmaya devam ediyor. İşyerlerinde herhangi bir mesai kısıtlaması yok. En azından bu kişilerin testle taranması gerekir” ifadelerini kullandı.

‘2-3 HAFTA SÜRÜYOR’

Türkiye’nin şu anda aşılamada en yavaş dönemini geçirdiğini belirten Küçükosmanoğlu, “Hastalık artık yatan hastalarda 2-3 hafta sürüyor. Kimileri yoğun bakımda uzun süreler geçiriyor. Bizim mutlaka aşıyı gündemde tutmamız gerekiyor” dedi. Dünyadan örnekler veren Küçükosmanoğlu, “Salgının kontrol altına alınması kaçarak değil aşıyla olmalı. Bunu yapan İsrail, İngiltere gibi ülkeleri görüyoruz. Bu ülkelerde aşılama sayesinde yaygın test yapmalarına rağmen vakalarda azalma görülüyor. Bizim bu günleri boşa geçirmememiz lazım. Aşı yapamadıkça belki insanlar 3. doz aşıya ihtiyaç duyacak. Biz aşımızı ocakta olduk belki yine sıraya gireceğiz. ‘Aç-kapa, vakalar artsın-azalsın’, bu yöntemle salgını engelleme mümkün değil. Aşılamanın hızlanması lazım” ifadelerini kullandı.