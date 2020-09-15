Bakan Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Bakanımız muazzam bir dirayetle çalışıyor" diyen MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili çalışmalar nedeniyle kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.
Twitter hesabından açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, hükümetin salgınla mücadele politikasını eleştirenlere tepki göstermişti. Bahçeli, “Gece gündüz Türkiye’nin KOVİD-19’la mücadelesini karalıyorlar. Sağlık Bakanımız muazzam bir dirayetle çalışıyor. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, diğer tüm sağlık personelimiz fedakarlıkla görevlerini ifa ediyorlar” demişti.
Bahçeli’nin sözlerini paylaşan Fahrettin Koca, “Sayın Devlet Bahçeli’nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız” ifadelerini kullandı.
Sayın Devlet Bahçeli’nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız. https://t.co/yy7X1eA7FE— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 14, 2020
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