Bakan Koca'dan Bahçeli'ye teşekkür

15 Eylül 2020 Salı, 08:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili çalışmalar nedeniyle kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Twitter hesabından açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, hükümetin salgınla mücadele politikasını eleştirenlere tepki göstermişti. Bahçeli, “Gece gündüz Türkiye’nin KOVİD-19’la mücadelesini karalıyorlar. Sağlık Bakanımız muazzam bir dirayetle çalışıyor. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, diğer tüm sağlık personelimiz fedakarlıkla görevlerini ifa ediyorlar” demişti.

Bahçeli’nin sözlerini paylaşan Fahrettin Koca, “Sayın Devlet Bahçeli’nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız” ifadelerini kullandı.



