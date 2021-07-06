Bakan Koca'dan "Sınav" açıklaması: "İptal edilen sorular var"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının katıldığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nda bazı soruların iptal edildiği iddiası üzerine açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının katıldığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nda bazı soruların iptal edildiği, bazılarının ise yanıt şıkkının değiştirildiği iddiası ile ilgili CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun sorusuna yanıt verdi.
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nda, sağlık çalışanlarına sorulan 80 sorunun iptal edildiği ve 35 sorunun da yanıt şıkkının değiştirildiği iddia edilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; “Sınavda 29 branştan 80 soru iptal edilip 9 branştan 35 sorunun doğru cevabının değiştirildiği iddiası doğru mudur” sorusunu yöneltmişti.
Sağlık Bakanı Koca, önergeye şu yanıtı verdi:
“Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı, Anadolu Üniversitesi’nce yapılmış olup ilgili üniversite tarafından iptal edilen veya cevap şıkkı değiştirilen sorular bulunmaktadır. Sınav sonuç değerlendirmesi, ilgili üniversite tarafından soru iptali ve doğru cevap seçeneği değişikliğinden sonra yapılmıştır.”
Sınav sonuç değerlendirmesinin mevzuat çerçevesinde yapıldığını belirten Koca, sınavın iptal edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Fahrettin Koca, 4 Ekim 2020’de yapılan sınava Covid-19 tanısı veya temaslısı olan 139 sağlık personelinin katılamadığını; bunlar için telafi sınavı yapacaklarını belirtti.
Video Haberler
- Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
- Yaralı şahinleri iyileştirip özgür bıraktı
- Yamaç paraşütçüsü, kalkış sırasında düşüp kolunu kırdı
- Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
En Çok Okunan Haberler
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi
- Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
- Akbank mobil çöktü mü? Akbank'tan açıklama geldi
- Yaşamına son veren İlyas Tetik'i üzen olay
- Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
- AKP'de büyük kopuş yaşandı! Son anket sonuçları kritik
- Diyanet, israfta tam gaz ileri
- Müge Anlı hakkında transfer iddiası