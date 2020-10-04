Bakan Koca’nın eski özel kalem müdürünün yakınlarına şehir hastanelerinde 6 işletme
AKP iktidarının, kamu arazilerinde “Yap İşlet Devret” modeliyle “hayata geçirdiği” ve bütçede milyonlarca dolar delik açan şehir hastaneleri, belirli şirketlerin yanı sıra yandaşlar için de “gelir” kapısı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, geçen ay görevden alınan eski özel kalem müdürü Mehmet Çakırtaş da kendi döneminde yakınları için çalışmış.
AKP iktidarının, kamu-özel ortaklığı üzerinden “Yap İşlet Devret” modeliyle “hayata geçirdiği” şehir hastanelerindeki işletmeler, yandaşa rant kapısı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın eski özel kalem müdürü Mehmet Çakırtaş’ın ağabeyi Göksal Çakırtaş’ın Başakşehir, Elazığ ve Bursa şehir hastanelerindeki 6 işletmeyi 10 yıllığına kiraladığı ortaya çıktı.
Göksal Çakırtaş’ın yakın tarihte vefat etmesi üzerine işletmelerin başına oğlu Fatih Çakırtaş geçti. Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Fatih Çakırtaş, “İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nde 100’e yakın toplam ticari alandan sadece 4 tanesini diğer ortaklarımızla birlikte kiraladık, işletmekteyiz.
Bursa’da 40’a yakın ticari alandan sadece 1 tanesi, Elazığ’da 20 işletmeden sadece 1 tanesi yine ortaklarımızla tarafımızca kiralanmıştır. Bu durumla ilgili sözleşmelerimiz, her şey hastane işletme sahibi Rönesans Holding ile yapıldı. Sağlık Bakanlığı’yla hiçbir ilişkimiz ve sözleşmemiz yoktur” dedi.
RAKİPLERİ SUÇLADI
“2013 yılında kurulan firmamız uzun zamandır alanında faaliyet göstermektedir” diyen Çakırtaş, “Ticari işlerimizi farklı şekilde manipüle edenler ticari rakiplerimizdir. Hiçbir ilişkimiz olmamasına rağmen amcam üzerinden beni tehdit etmektedirler. Kendisinin bizim ve şirketlerimizle hiçbir ilişkisi yoktur” ifadelerini kullandı.
LOJMAN SKANDALIYLA GÜNDEME GELDİ
Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş’a geçen yıl başkentin lüks semtlerinden Söğütözü’ndeki lojman tahsis edildi. İddiaya göre Çakırtaş, bir süre lojmana taşınmadı. Bu arada lojman, bakanlık tarafından 70 bin liraya tadilat yapılıp baştan sona yenilendi. Çakırtaş da kendisine tahsisli lojmanı haziran ayında 511 bin liraya satın aldı. Daha sonra lojmanı 3 bin liraya kiraya verdi. AKP’li Bekir Bozdağ’ın özel kalem müdürlüğünü yaptıktan sonra RTÜK Daire Başkanlığı koltuğuna oturan Çakırtaş, 2018 yılında Sağlık Bakanlığı’na geçti. Çakırtaş, 2015 seçimlerinde AKP’den Sivas milletvekili adayı oldu, ancak kazanamadı.
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