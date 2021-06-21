Bakan Kurum açıkladı: Müsilaj temizliği için yeni adım
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında başlatılan temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimize aralıksız devam ediyoruz. 22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz" açıklamasında bulundu.
Kurum, şunları kaydetti:
"22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Deniz'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ileri teknolojideki oksijenlendirme cihazlarıyla denizimizin derinliklerindeki çözülmüş oksijeni artırmayı hedefliyoruz. Pilot uygulamayla yurt dışı örneklerindeki gibi bir çalışma gerçekleştireceğiz. Denizimize oksijen veren cihazları 5 farklı noktada kullanacak ve çözülmüş oksijen değerlerini anlık takip edeceğiz. 6 ila 8 hafta sürecek çalışmamızın sonucuna göre uygulamamızı daha geniş sahada sürdüreceğiz. Marmara Denizi'mizi kaderine terk etmeyeceğiz."
1? Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimize aralıksız devam ediyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) June 21, 2021
22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz. ?? #MarmaraHepimizin
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