Bakan Kurum'dan "Müsilaj" açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denizleri kaplayan müsilaj (deniz salyası) temizliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denizleri kaplayan müsilaj (deniz salyası) temizliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum açıklamasında, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on ikinci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4.555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik" ifadelerini kullandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Üşümezsoy'dan çarpıcı değerlendirmeler!
- Peker'den Soylu hakkında çarpıcı 'uyuşturucu' iddiası
- Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı
- İstanbullular korkmalı mı? Ünlü profesörden net açıklama
- Nejat İşler'in partisi belli oldu
- İşte Ateş ile Korkmaz görüşmesinin ses kaydı
- Kandilli'den depremle ilgili açıklama
- Ercan'dan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk yorum
- Erdoğan'ın kuzeni dikkatleri bu kez Ersoy Dede'ye çekti
- Depremin ardından Görür'den dikkat çeken değerlendirme