Bakan Kurum'dan "Müsilaj" açıklaması

20 Haziran 2021 Pazar, 13:45

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denizleri kaplayan müsilaj (deniz salyası) temizliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum açıklamasında, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on ikinci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4.555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik" ifadelerini kullandı.

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