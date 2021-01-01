Bakan Kurum, 'Kanal İstanbul' için tarih verdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2021 yılı Kanal İstanbul'un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacaktır. İlk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum" dedi.
Bakan Murat Kurum, muhalefetin sert sözlerle karşı çıktığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "felaket olur" sözleriyle yapımına karşı çıktığı Kanal İstanbul porjesi için tarih verdi.
Kanal İstanbul'un ÇED raporunun tamamlandığını söyleyen Kurum, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla beraber, Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Yüzde 52'sini yeşil alanlara ve sosyal donatılara ayırdığımız Kanal İstanbul Projemizin ÇED sürecini üniversitelerimizin, vatandaşlarımızın görüşlerini alarak tamamladık. Üç etapta çevre düzeni planlarımızı onayladık" dedi.
Projeye başlamak için 2021'in ilk yarısına dikkat çeken Kurum, şu açıklamayı yaptı:
"Planlarımızı tamamladık inşallah ocak ayı itibarıyla planlarımızı askıya çıkaracağız. 2021 yılı Kanal İstanbul'un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacaktır. İlk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum. Ülkemize, İstanbul'umuza yakışacak bir proje olması açısından gerek çevrenin korunması gerek doğal kaynakların zarar görmemesi gerek İstanbul Boğazı'ndaki tehlikenin ortadan kaldırılması adına çalışmalarımızı detaylı yapıyoruz."
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