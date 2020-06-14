Bakan Kurum'dan Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili açıklama

14 Haziran 2020 Pazar, 20:07

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki programlarının ardından Bingöl’e hareket etmek üzere geldiği Trabzon Havalimanı’nda Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, merkez üssü Kaynarpınar köyü olan 5.7 büyüklüğündeki depremle ilgili konuştu.

Depremde can kaybı olmadığını belirten Bakan Kurum, "Bingöl’e gidiyoruz, gerekli açıklamayı yapacağız. Geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı yardımcımız, İçişleri Bakanımız gidiyor. Biz de buradan katılacağız. İnşallah vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa gidereceğiz. Şu ana kadar bir can kaybı yok, detaylı şekilde yerinde inceleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun" dedi. Kurum, açıklamanın ardından Bingöl'e hareket etti.

'2 GÜVENLİK KORUCUMUZ GÖÇÜK ALTINDA'

Bingöl Valiliği, Bingöl İl Merkezi'nde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmemiştir. İlimiz Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar Köyü Köyü Jandarma Karakolu'nda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştr. 2 güvenlik korucumuz göçük altına kalmış, bunlardan biri arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılaması için çalışmalar devam etmektedir. Kaynarpınar köyünde 1'i çocuk 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Bir çocuk göçük altından kurtarılmış olup, diğer vatandaşımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Yedisu ilçemiz Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı belirlenmiştir. Köyde 2 vatandaşımızın göçük altından kurtarılmıştır. Elmalı köyümüzde de 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp hastaneye sevk edilmiştir.