Bakan Kurum'dan "riskli" raporu olduğu söylenen binalara ilişkin açıklama

01 Kasım 2020 Pazar, 21:45

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde açıklama yaptı. Rıza Bey Apartmanı’nın yanındaki apartmanın yan yatmaya başlaması üzerine çalışmaların bir süreliğine durdurulmasıyla ilgili, "Enkaz arama kurtarma faaliyetleri esnasında arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın da can güvenliği önemli. Yan tarafta ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Dolayısıyla orada, herhangi bir hareket veya yıkılma riski, enkazda arama kurtarma faaliyetlerini yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli. Rıza Bey Apartmanı’nın yanındaki iki apartmanın hasar tespit çalışmaları yapıldı. İki bina da ağır hasarlı. Yani yıkılma riski olan bina statüsündekiler. Dolayısıyla arama kurtarma çalışmalarını yaparken buraya kurduğumuz lazer tarayıcı ile sürekli bu binaları takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'RİSKLİ BİNA BAŞVURUSU YOK'

Bakan Kurum, Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanı'nda depremden önce riskli bina raporu verildiğine yönelik iddialar hakkında konuşarak, "Şu anda amacımız enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak. Birlik beraberlik ne kadar yüksek düzeyde olursa çalışmalarımızın motivasyonu da aynı düzeyde hızlı olur. Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanı’nda, gelen herhangi bir riskli bina başvurusu bulunmuyor. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu. Şu an tapusunda riskli bina şerhi yok. Dolayısıyla böyle bir tespit yapılıp, bakanlığımıza ya da il müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış. Başvuru olduğu söyleniyor ama yok. Bu konuda da riskli bina tespiti yapmak bakanlığımız yetkisinde. Vatandaşlarımızın, riskli olduklarını düşündükleri binaların başvurusunu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yapmaları halinde gerekli tüm tahkikat yapılacaktır ve süreci vatandaşımızla beraber olmak suretiyle yapılacaktır. ‘Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm’ diyoruz. ‘Vatandaşımızın rızası ile dönüşüm’ diyoruz. İzmirimizin de bu noktada ihtiyacı olan tüm projelerde olacağız. Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Doğanlar ve Rıza Bey ile ilgili riskli bina başvurusu söz konusu değil. Olsaydı, biz müdahil olurduk ve başvuru sonrası tapuya şerh koyardık. Riskli gördüğümüz binanın acilen boşaltılarak, yıkımını sağlardık. Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyor. Çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır. Birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bu işin siyaseti olmaz. Bu işin herhangi bir davası, polemiği olamaz. Çalışmalarımızı tek elden ve uyum içerisinde yürüteceğiz. Hiçbir alanımızda eksik yok. Eksiği olanları anında gideriyoruz" açıklamasında bulundu.

'LAZER TARAYICILARLA TAKİP EDİYORUZ'

Depremin üzerinden 52 saat geçtiğini dile getiren Bakan Kurum, "Deprem olur olmaz bütün bakanlıklarımız olay yerine intikal ettiler. İlimizde, valimiz koordinasyonunda tüm çalışmayı eşgüdüm içerisinde yürütüyoruz. Depremin olmasından 52 saat geçti ve 52 saat aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma faaliyetleri yoğun ve titizlikle devam ediyor. Enkaz arama kurtarma faaliyetleri esnasında arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği çok önemli. Çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Yan taraftaki binanın hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. 62 canımızı yitirdik. 62 canımız bu depremde hayatını kaybetti. 940 vatandaşımız da yaralı olarak depremden zarar gördüler. Tedavileri hızlı bir şekilde sürdürülüyor. 902 artçı deprem meydana geldi. Bu artçı depremler 4 ve üzeri şiddetinde. Artçı depremler olmaya devam edecek. Hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum. Hasar tespit çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık. 104 vatandaşımızı enkazdan yaralı bir şekilde sağ salim kurtardık. Tedavileri takip ediliyor. Arama faaliyeti yaptığımız 17 binanın 9’unda çalışmalarımızı tamamladık. 6 lokasyonda 8 binada çalışmalarımız devam ediyoruz; Doğanlar, Yağcılar, Emrah Apartmanı’nda iki blokta, Rıza Bey Apartmanı, Yılmaz Erbek ve Barış Sitesi’nde iki blok" dedi.

İzmir’de hasar tespit çalışmalarını anlatan Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarına başladık. Amacımız öncelikli alanları toplamda 10 gün içerisinde yapmak. Şu an 910 kişi sahada fiilen hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Sayımız bine yaklaştı. Hasar tespitlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek. Şu an için hasar tespit çalışmalarında an itibariyle 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41’e ulaştı ve bin 41 bağımsız bölümden oluşuyor. Orta hasarlı 35 binamız 660 da bağımsız bölümümüz var. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandığında eş zamanlı olarak inşaat çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün alanlarımızda zemin etüt çalışmaları, yeni yapılacak binaların projelendirme çalışmaları, rezerv alanda yapılacak projelere ilişkin çalışmalar süratli bir şekilde yapılıyor. 1 ay sonra burada inşa çalışmalarına başlamış olacağız. Aile Bakanlığımız ve Kızılay tarafından her türlü gerekli yardımlar valiliğimize gönderildi ve vatandaşlarımıza bugün itibarıyla yardımlarımızı ödemeye başladık. Kamu bankalarımızı hem İzmir merkezli hem de Seferihisar’da açtık. Bugün nakit olarak yaralarımızı sarmak amacıyla yardımlarımızı göndermeye başladık" ifadelerini kullandı.

'KİRA VE TAŞINMA YARDIMI İÇİN BİR ARAYA GELDİK'

Kira ve taşınma yardımı için Bayraklı’daki 24 mahalle muhtarıyla bir araya geldiklerini belirten Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 mahallede enkazın ve hasarın en fazla olduğu alan Bayraklı. Her bir mahallemizde afet koordinasyon çadırı kuruyoruz ve bu koordinasyonda mahalle sakinlerimiz, muhtarlarımız vasıtasıyla ki muhtarlarımıza da valilikten iki elemanı bu sürecin takibi için tahsisini yaptık. Mahallenin ne ihtiyacı varsa valilik üzerinden bu süreci yürütüyoruz. Valimizle birlikte kendilerini dinledim ve talepleri aldık ve akşama kadar gidermeye çalışıyoruz. Valiliğimiz 30 ilçemizin tamamında bu koordinasyonu sağlayacak çalışmayı yaptılar. Biz her depremde vatandaşlarımızla beraber olarak yaraları sarmaya çalıştık. İzmir'imizde de aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

'YAPILACAK YARDIMLARI ANLATTI'

Yapılacak yardımlar hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bugün itibariyle 10 bin lira yardım ödemesine valiliğimiz başladı. Yıkılan ya da yıkılacak binalara ilişkin eşyalarını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Ev sahibi veya kiracı olması fark etmiyor. Binalarımızın taşınma ve yeni yapım sürecinde vatandaşlarımıza, ev sahiplerimize 13 bin lira taşınma ve kira yardımı, kiracı vatandaşlarımıza da evlerinde oturamayacaklarsa taşınmaları gerektiği durumlarda 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz. Seferihisar’ı inceledik, esnafımızla görüştük. Yaklaşık 200 esnafımız hasar gördü. Yapılan hasar tespit çalışmalarında yaklaşık 15 milyon civarında esnafımızın hasarı olduğu belirlendi. Valiliğimiz bugün itibariyle valilik bünyesinde vakıf üzerinden kısmi ödemelere başlayacaklar. Zarar durumuna göre oransal olarak valiliğimiz bu koordinasyonu sağlayarak, esnafa yardım yapacak. Bütün alanlarda ekiplerimiz cansiperane çalışıyor. Amacımız enkaz altındaki vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde kurtarmak ve ailelerimize kavuşturmaktır" diye konuştu.