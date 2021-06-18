Bakan Pakdemirli açıkladı: Destek ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, büyükbaş hayvan besi ve hastalıktan ari işletme destekleri kapsamında bugün 130 milyon 410 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, büyükbaş hayvan besi ve hastalıktan ari işletme destekleri kapsamında bugün 130 milyon 410 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yapılacak tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, "Büyükbaş hayvan besi desteği kapsamında 47 bin 439 yetiştiriciye 390 bin 39 baş hayvan için 97 milyon 510 bin lira, hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 1336 yetiştiricimizin 135 bin 146 hayvanı için 32 milyon 900 bin lira olmak üzere 130 milyon 410 bin liralık destek ödemeleri bugün yapılacak" ifadesini kullandı.
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