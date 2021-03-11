Bakan Pakdemirli: Kazdağları en hızlı şekilde ağaçlandırılacak

11 Mart 2021 Perşembe, 12:34

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen '2020 Yılı Yeşilin EN'leri Ödül Töreni'ne katıldı. Programa Pakdemirli'nin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı. Pakdemirli, kuraklığı ve küresel boyutta afetleri en az etki ile atlatmak için çalıştıklarını ve bu kapsamda orman varlıklarını her geçen yıl daha fazla artırdıklarını söyledi.

Pakdemirli, "Son 19 yılda 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturarak, orman varlığımızı 2,1 milyon hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardık. Ağaçlandırma çalışmalarında; Avrupa’da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sıradayız. 2023 yılı hedefimiz ise, orman varlığımızı ülke yüzölçümünün yüzde 30'una çıkarmak ve ülke bazında ulusal orman envanterini tamamlayıp, yayımlamak olacaktır" dedi.

'EN HIZLI ŞEKİLDE AĞAÇLANDIRILACAK'



Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. 'En Etkin Orman Gönüllüsü' ödülünü almak için sahneye gelen sanatçı Haluk Levent, Kazdağları'nda tahrip edilen alanın fotoğrafını göstererek, "Sayın Bakanımız daha önce bir söz verdi ve yerine getirdi. Ona teşekkürlerimizi sunduk. Şimdi bu ödülü hak etmem için Kazdağları'nda Kiraz Balanlı halkından geliyorum. Buradaki firmanın yetkilerine son verdi Sayın Bakanımız. Bizler teşekkürlerimizi ilettik. Ama dedim ki 'bu ödülü hak etmem için şuraların ağaçlandırılması müjdesini ne zaman verebiliriz" dedi.

Bunun üzerine Bakan Pakdemirli, "En hızlı şekilde buralar ağaçlandırılacak, hiç merak etme" yanıtını verdi. Bakan Pakdemirli, ağaçlandırma çalışmalarında Haluk Levent'in çalışmasını da istedi. Ardından diğer ödül kazanan kişilerin ödülleri takdim edildi.



