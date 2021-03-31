Bakan Pekcan duyurdu: Ciro kaybı desteklerinde süre uzatıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ciro kaybı desteklerinde sürenin uzatıldığını duyurdu.
Ticaret Bakanı Pekcan, ciro kaybı desteklerinde sürenin uzatıldığını duyurdu.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Pekcan, ''Esnafa yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek işletmelerine yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattık'' açıklamasında bulundu.
Pekcan, ''Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.
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