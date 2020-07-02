Bakan Pekcan ihracat rakamları açıkladı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 11:22

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pekcan, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi" dedi.

Bakan Pekcan, "Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.