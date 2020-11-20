Bakan Selçuk: Bugün içinde olumlu haber gelecek

20 Kasım 2020 Cuma, 10:55

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki yeni döneme ilişkin soruları TRT Haber canlı yayınında cevapladı.

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Bu süreç dinamik bir süreç, verilere bakarak değerlendirme yapmamız gereken bir süreç. Biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske atacak bir durumda olmayız. Kararlarımızı da buna göre güncelliyoruz.

Okullarda günlük olarak izleme ve değerlendirme yaptık. Toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğuruyor. Biz de Bilim Kurulu ile istişare ettik, bilimsel olarak bir tavsiye kararı çıktığı için böyle bir karar gelişti.

Nasıl bir dönüşüm değişim olacak buna bakılacak, öğretmenlerimizle eğitimlerimiz var onu sürdüreceğiz, ara değerlendirmeler var. Veriler bize hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeriz. Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tehlikeye atacak bir duruma sokmayız.

"STAJLARIN YAPILMAMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA KARAR ALDIK"

Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız. Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Şimdi verilere baktığımızda yıl sonuna kadar stajların da yapılmaması gerektiği konusunda ortak bir kanaat oluştu, karar alındı.

Kreşler ile ilgili bugün bir açıklama yapılacak. Çalışan anneler için büyük bir ihtimal bugün içinde olumlu bir haber gelebilir.

"LGS VE YKS İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

8-12. sınıfların LGS ve YKS müfredatı için öğrencilerimizin lehine olacak şekilde çalışmalarımız var. Önümüzdeki hafta bununla ilgili açıklamalarımız olacak.



