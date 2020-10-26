Bakan Selçuk'tan 'maske' uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin okullarda maske takması konusunda uyarılırken olumlu bir dil kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 12:12
Bakan Selçuk'tan 'maske' uyarısı
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Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil:

“Okulda maskeni çıkarma!” değil, “Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın.”

“Kimseye yaklaşma!”değil, “Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın.”

“Çok dikkatli ol!” değil,“Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun.”


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