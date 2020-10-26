Bakan Selçuk'tan 'maske' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin okullarda maske takması konusunda uyarılırken olumlu bir dil kullanılması gerektiğine dikkat çekti.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil:
“Okulda maskeni çıkarma!” değil, “Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın.”
“Kimseye yaklaşma!”değil, “Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın.”
“Çok dikkatli ol!” değil,“Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun.”
Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil:— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 26, 2020
“Okulda maskeni çıkarma!” değil, “Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın.”
“Kimseye yaklaşma!”değil, “Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın.”
“Çok dikkatli ol!” değil,“Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun.”
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi