Bakan Selçuk'tan 'maske' uyarısı

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil:

“Okulda maskeni çıkarma!” değil, “Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın.”

“Kimseye yaklaşma!”değil, “Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın.”

“Çok dikkatli ol!” değil,“Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun.”

Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil:

“Okulda maskeni çıkarma!” değil, “Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın.”

“Kimseye yaklaşma!”değil, “Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın.”

“Çok dikkatli ol!” değil,“Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun.”