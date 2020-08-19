Bakan Selçuk'tan SMA hastaları için önemli açıklama

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz."

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:39
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