Bergüzar Korel gözyaşları içinde bakanlığa seslendi: Yalvarıyorum sesimi duyun
Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastası çocuklar için yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı. Korel, ilaçlarını alamayan çocuklar için Sağlık Bakanlığı'na ve Bakan Koca'ya seslendi.
Tedavisi için gerekli olan ilacı alamayan Umut bebek ve SMA'lı ( Spinal Musküler Atrofi) çocuklar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunan oyuncu Bergüzar Korel gözyaşlarına hakim olamadı.
“Yalvarıyorum sesimi duyun” diyen oyuncu “Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım. Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye’de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın. Sağlık bakanı Fahrettin Koca’ya ve Sağlık Bakanlığı’na yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun. Henüz Şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her yeri hortumlar bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve bazı aldığım nefesten utanıyorum” dedi.
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