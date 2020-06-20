Bakan Selçuk'tan son dakika LGS uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere sosyal mesafe uyarısında bulunarak başarılar diledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için sınav öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Günaydın çocuklarım. Sokakta oynarken nasıl koruyorsanız sosyal mesafenizi sınavda da öyle koruyun, evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları. Unutmayın, sınavda yaptıklarınızdan çok daha fazlasısınız siz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.
Günaydın çocuklarım. Sokakta oynarken nasıl koruyorsanız sosyal mesafenizi sınavda da öyle koruyun, evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları. Unutmayın, sınavda yaptıklarınızdan çok daha fazlasısınız siz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 20, 2020
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