Bakan Selçuk'tan son dakika LGS uyarısı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 09:30

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için sınav öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Günaydın çocuklarım. Sokakta oynarken nasıl koruyorsanız sosyal mesafenizi sınavda da öyle koruyun, evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları. Unutmayın, sınavda yaptıklarınızdan çok daha fazlasısınız siz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.



