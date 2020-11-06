Bakan Selçuk'tan yeni 'İzmir' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Zİya Selçuk, İzmir'de uzaktan eğitimi bir hafta daha uzatma kararı aldıklarını açıkladı.
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada:
"İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
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