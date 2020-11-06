Bakan Selçuk'tan yeni 'İzmir' açıklaması

06 Kasım 2020 Cuma, 17:55

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada:

"İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.