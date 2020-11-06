Bakan Selçuk'tan yeni 'İzmir' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Zİya Selçuk, İzmir'de uzaktan eğitimi bir hafta daha uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

AA
06 Kasım 2020 Cuma, 17:55
Bakan Selçuk'tan yeni 'İzmir' açıklaması
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Bakan Selçuk yaptığı açıklamada:

"İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.


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