Bakan Soylu: Eylem hazırlığındaki PYD/YPG'li terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li teröristin, Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist, Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı. Yine dikkat, yine takip. Teşekkürler Türk Polisi" ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı