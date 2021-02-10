Bakan Varank: Uzayda paranın nereden kazandırılabileceğini biliyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Uzay ekonomisinde önemli bir güç haline geleceğiz" dedi. Varank, "Uzayda paranın nereden kazandırılabileceğini biliyor ve değerlendiriyoruz. " ifadelerini de kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Varank, "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı. Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı akşamı Milli Uzay Programı’nı açıklarken “Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır.” demişti.
"UZAYDA PARANIN NEREDEN KAZANDIRILABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"
"(Milli Uzay Programı) Sadece insan kaynağı ve parayla bu işler olmuyor." diyen Varank, şunları söyledi:
Bir takım ülkeler parasını ödeyip aracı yaptırdık deyip reklam yapıyor. O ülkede oluşturulan ekonomiye bunun katkısı yok. Biz mevcut kabiliyetimizin farkındayız. Uzayda paranın nereden kazandırılabileceğini biliyor ve değerlendiriyoruz.
En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor.
Hem Türkiye'yi çok daha katma değerli üretim yapan ülke haline getirebileceğiz hem de vatandaşımıza gurur yaşatacağız.
Hem yaptığımız teknolojilere uzay tarihçesi kazandıracağız hem de uzay ekonomisi alanında önemli bir güç haline geleceğiz."
Uzay alanında iş birliği konusunda Bakan Varank, "3 ülkeyle anlaşma imzaladık. Pakistan ve Azerbaycan ile anlaşmalarımız hazır, imza aşamasında geldi." dedi.
Varank, "(Göbeklitepe'deki monolit) Milli Uzay Programı'nın heyecanını artıracak güzel bir espriydi." diye konuştu.
"İNSAN DENEYLERİ BAŞLAYACAK 3 AŞI ADAYIMIZ VAR"
"Şu anda insan deneyleri başlayacak 3 aşı adayımız var. Bunlar, inaktif, VLP ve adenovirüs temelli aşılar." diyen Varank, "Gönüllü olmaya adayım, zaten kaydımı yaptırdım. Tüm Türkiye'ye de çağrı yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.
"UĞUR ŞAHİN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA YAPMAK İSTİYOR"
Varank, "(Uğur Şahin) Türkiye'de kanser araştırmalarıyla ilgili çalışmalar yapmak istiyor, bir merkez kurmak için bizimle görüşmelere devam ediyor. Ortak üretim teklifimizi yaptık. Kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan, merkezlerine ev sahipliği yapmaktan memnun oluruz." dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu