Bakan Varank: Uzayda paranın nereden kazandırılabileceğini biliyoruz

10 Şubat 2021 Çarşamba, 11:55

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Varank, "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı. Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı akşamı Milli Uzay Programı’nı açıklarken “Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır.” demişti.

"UZAYDA PARANIN NEREDEN KAZANDIRILABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"

"(Milli Uzay Programı) Sadece insan kaynağı ve parayla bu işler olmuyor." diyen Varank, şunları söyledi:

Bir takım ülkeler parasını ödeyip aracı yaptırdık deyip reklam yapıyor. O ülkede oluşturulan ekonomiye bunun katkısı yok. Biz mevcut kabiliyetimizin farkındayız. Uzayda paranın nereden kazandırılabileceğini biliyor ve değerlendiriyoruz.

En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor.

Hem Türkiye'yi çok daha katma değerli üretim yapan ülke haline getirebileceğiz hem de vatandaşımıza gurur yaşatacağız.

Hem yaptığımız teknolojilere uzay tarihçesi kazandıracağız hem de uzay ekonomisi alanında önemli bir güç haline geleceğiz."

Uzay alanında iş birliği konusunda Bakan Varank, "3 ülkeyle anlaşma imzaladık. Pakistan ve Azerbaycan ile anlaşmalarımız hazır, imza aşamasında geldi." dedi.

Varank, "(Göbeklitepe'deki monolit) Milli Uzay Programı'nın heyecanını artıracak güzel bir espriydi." diye konuştu.

"İNSAN DENEYLERİ BAŞLAYACAK 3 AŞI ADAYIMIZ VAR"

"Şu anda insan deneyleri başlayacak 3 aşı adayımız var. Bunlar, inaktif, VLP ve adenovirüs temelli aşılar." diyen Varank, "Gönüllü olmaya adayım, zaten kaydımı yaptırdım. Tüm Türkiye'ye de çağrı yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.

"UĞUR ŞAHİN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA YAPMAK İSTİYOR"

Varank, "(Uğur Şahin) Türkiye'de kanser araştırmalarıyla ilgili çalışmalar yapmak istiyor, bir merkez kurmak için bizimle görüşmelere devam ediyor. Ortak üretim teklifimizi yaptık. Kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan, merkezlerine ev sahipliği yapmaktan memnun oluruz." dedi.