Bakan Vedat Bilgin hakkında soruşturma açılması istendi

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası, 400 TL’lik toplusözleşme ikramiyesinden yararlanabilmek için getirilen “yüzde 1” şartı ve az üyeli sendikalar için kullandığı “merdiven altı” sözleri nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Büro-İş Sendikası suç duyurusu dilekçesinde, bakanın “yasal dayanaktan yoksun, açıkça anayasaya aykırı eylem ve işlemi ile hizmet kolunda en az yüzde 1 düzeyinde örgütlenmemiş tüm kamu görevlileri sendikalarını fiilen ortadan kaldırdığı” belirtildi. Dilekçede, 1950’li yıllardan itibaren başlayan sendikal hak ve örgütlenme mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir bakanının sendikalar hakkında bu şekilde beyanda bulunmadığı vurgulandı.

Sendikaların demokratik sistemin “kılcal damarlarından” olduğuna işaret edilen dilekçede, “Sendikaların ‘merdiven altı yapı’ olarak ifade edilmesi; her şeyden önce haksızlık, söz konusu sendikalarda görev yapan kamu görevlileri bakımından da büyük bir utanç nedenidir. Sendika kurmak ve sendikaya üye olmak 4688 sayılı kanunda yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıdığı bir hak olup, tüm kamu görevlileri sendika kurma, sendikaya üye olma ve istifa etme hakkına sahiptir. Bu husus anayasal güvence altındadır” denildi.

‘ÖZGÜRLÜĞE AÇIK DARBE’

Dilekçede şu görüşlere yer verildi:

- Bu şart 215 sendika, 2 milyon sendika üyesinin kazanımlarının ellerinden alınması anlamına gelmekle; sendika üyeliği özgürlüğüne, sendika hakkına da açık bir darbedir.

- Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda örgütlü olan 42 sendikanın yalnızca 5’ine üye olanlar toplusözleşme ikramiyesinden yararlanabilecek. 282 bin 317 bin memurun yalnızca 139 bin 694’ü ikramiye alabilecek.

Suç duyurusu dilekçesinde bakanın, aileleri ile birlikte yaklaşık 10 milyon kişi ve yüzlerce sendikayı mağdur ettiğine işaret edilerek hakkında soruşturma açılması istendi.