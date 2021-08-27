Sendikalar, Memur Sen’in imzaladığı toplusözleşmeye karşı bugün eylem yapacak

27 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

İktidar ile Memur-Sen arasında imzalanan toplusözleşmeye karşı bugün Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) “hizmet üretmeme” eylemi, Birleşik Kamu-İş de kitlesel açıklama yapacak. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Memur-Sen’in gözünü 939 bin 571 sendikasız kamu çalışanına diktiğini, bunların korkutularak yandaş konfederasyona üye yapılmak istendiğini söyledi.

İktidar ile Memur-Sen arasında imzalanan, memur ve emekliye 2022’de yüzde 5+7, 2023’te ise yüzde 8+6 ve enflasyon farkı öngören toplusözleşmeye tepkiler büyüyor. Toplu sözleşmeyi “kabul etmediğini” açıklayan KESK, bugün “hizmet üretmeme” başlığıyla iş bırakacak. Bu kapsamda yurt genelinde basın açıklamaları gerçekleştirilecek. Teklif ve varılan mutabakat arasında iki yıl için toplamda 41 puan fark olduğuna dikkat çeken KESK, şu açıklamayı yaptı:

“Bunun anlamı 5.5 milyon kamu emekçisinin ve emeklinin en az bir yılının çalınmasıdır. Hayat pahalılığının önümüzdeki dönemde bırakalım düşmeyi daha da artacağının açık olduğu koşullara rağmen hiç kimsenin inanmadığı hedeflenen enflasyon rakamlarını temel alan bu mutabakatın neresi başarılı?”

KESK, sözleşmede, gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, torpil, kayırmanın kapısını sonuna kadar açan mülakat sistemine son verilmesi gibi pek çok düzenlemenin de yer almadığına vurgu yaptı. “Sözleşmeyi reddeden” Birleşik Kamu-İş de kamu emekçileri ve emeklilerin “açlığa ve yoksulluğa” mahkûm edildiğini açıkladı. Sendika “sefalet zammına” karşı bugün saat 11.00’de Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde kitlesel basın açıklaması yapacak. Bütün sendikaları Ulus’ta yapacakları açıklamaya davet eden Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, toplusözleşme ikramiyesinden yararlanmak için getirilen “yüzde 1” barajını da eleştirdi.

GÖZLERİ SENDİKASIZ MEMURDA

Memur-Sen’in gözünü 939 bin 571 sendikasız memura diktiğini belirten Balık, şöyle konuştu:

“Amaçları bu kişileri kendi sendikalarına üye yapabilmek. 3 milyon 388 bin kamu çalışanı var. Sendikalı olamayan polis, asker, yargı mensupları düşüldüğü zaman sendikalı olabilecek memur sayısı 2 milyon 658 bin civarında. Mevcut sendikalı sayısı 1 milyon 718 bin civarında. Dolayısıyla burada AKP’nin yandaşı Memur-Sen’in gözü işte korkutarak bu 939 bin 571 memuru kendi yandaş saflarına çekebilmek. Bunu yapabilmek için de ikramiyeden yararlanmada yüzde 1 koşulu getiriyorlar.”

Düzenlemenin anayasaya, yasaya ve ILO normlarına aykırı olduğunu kaydeden Balık, “Kimse sendikaya üye olmaya ya da üyelikten istifa etmeye zorlanamaz. Ancak hukuk tanımaz iktidar ve yandaş konfederasyon kamu çalışanlarını bir oyunla kendi konfederasyonlarına üye yapmak istiyor. Ancak yüzde 1 kotasını getirme şansları yok. Hem anayasaya hem uluslararası sözleşmelere göre böyle bir şey koyamazlar. Biz meydanlarda bunun hesabını sormaya devam edeceğiz” diye konuştu.