Bakan Yanık’tan yeni ‘Elmalı davası’ açıklaması: Çizimler bu dosyaya ait değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elmalı davasıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2021 Pazartesi, 21:41
Bakan Yanık’tan yeni ‘Elmalı davası’ açıklaması: Çizimler bu dosyaya ait değil
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elmalı davasıyla ilgili olarak, "Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Yanık'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle

  • Bakanlık olarak bu davayla ilgili iki ayrı süreci eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Birincisi hukuki süreç, ikincisi sosyal destek süreci. Elmalı davasında çocuklarla ilgili durum tespit edildikten sonra sosyal ekonomik destek vermeye başladık. Mağdur çocukların durumu çok sıkı takip ediliyor. 
  • Dosyanın içeriğiyle alakalı çok detaylı bilgi vermem doğru olmaz. Bu dava daha bitmedi. Bunu kamuoyuna hatırlatmak lazım. Biz kararlılıkla süreci takip ediyoruz. Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil.
  • Bizim arkadaşlarımız bir yılda 6 ayrı rapor düzenlemişler. 6 kere tek tek o çocuklarla görüşülüyor, durum incelemesi yapılıyor, çok yakından takip ediliyor. Biz konuyu birebir ve içeriden takip ediyoruz zaten. Davanın kendi delil bütünlüğü içerisinde de takip ediyoruz.
  • Birtakım dezenformasyonlar var onlara dikkat etmek lazım. Bunlar adaleti tecelli ettiren şeyler değildir, bunlar adaleti sabote eden dezenformasyonlardır. O yüzden kamuoyunun önüne sunulan bilgilerin gerçekliğini de kontrol etmesini rica ediyorum.
  • Biz bu dosyayla alakalı; çocukların korunması, çocukların psikolojik olarak rehabilite edilmeleri ve herhangi bir yıkım yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldık. Bundan sonraki süreçte de davanın sonuna kadar ve sonrasında da desteğimizi sürdüreceğiz.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE EN ALT SIRALARDAYIZ'

  • Kadına yönelik şiddetle mücadelede azımsanamayacak bir yol aldık. Şiddete karşı keskin ve net bir tavır almamız gerekiyor. 'Kadının beyanı esastır' hükmü yasal bir hüküm ve uygulanıyor. Türkiye’nin son 20 yılda verdiği mücadelenin hakkının teslim edilmesi gerekir.
  • Şiddet konusu küresel bir sorun. İnsana dair bir sorun. Bir tek şiddete uğramış mağdur kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bütün başlıklarıyla çalışmaktan bahsettiğim şey budur.
  • Kadına yönelik şiddette ve ev içi şiddette en alt sıralardayız. Cumhurbaşkanımız, kadın hakları hassasiyeti konusunda eleştirilecek son insandır.
  • Filmler, diziler, kadın programları şiddeti kanıksatıyor. Medya dünyası bu konuda ortak bir karar alıp adım atmalı.

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