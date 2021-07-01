Elmalı davasında mahkemeden yeni karar: Çocuklar devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Antalya Elmalı'daki istismar vakasında mağdur 2 çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 22:14
Elmalı davasında mahkemeden yeni karar: Çocuklar devlet korumasına alındı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elmalı davası olarak bilinen olayda cinsel istismara maruz kalan iki çocuğun devlet korumasına alınma talebinin mahkemece kabul edildiğini duyurdu.

Elmalı davası olarak bilinen olayda cinsel istismara maruz kalan iki çocuğun devlet korumasına alınma talebinin mahkemece kabul edildiği bildirildi.  

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya Elmalı'daki istismar vakasında mağdur 2 çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'da 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyinin anne, üvey baba ve annesinin sevgilileri tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı suçlamasıyla açılan davada çocuklar, olay anlarını çizimleriyle anlatmıştı. Tutuklu yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmişti.


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