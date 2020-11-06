Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret çağrısı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl asgari ücretlerin tüm tarafların uzlaşı ile tespit edilmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.
Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda, "Bu yıl asgari ücretlerin tüm tarafların uzlaşı ile tespit edilmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.
Selçuk sunumunun devamında, "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri kars¸ılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz. Sosyal Koruma Kalkanı ile sagˆladıgˆımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı gec¸ti." diye konuştu.
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