Bakanlar Soylu ve Kurum'dan sel bölgesinde ortak açıklama: "Dereli'deki felaketin 5 misli"

13 Ağustos 2021 Cuma, 00:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. Bozkurt ilçesindeki sel felaketine ilişkin, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Soylu, "Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" dedi.

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindiğini kaydeden Soylu, "Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar" diye konuştu.

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Rize, Arhavi, ondan önce Dereli'de sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Ama benim gördüğüm en ağır sel felaketi burada. Şu ana kadar hem etkililik alanı hem de şiddeti açısından. Buradaki tabloyu gördüğüm an hakikaten hem etkilendiğimi hem de bir kıyas olarak o saatten bu saate kadar hep arama kurtarma çalışmaları yaptık ve kendi zihnimde 5 Dereli gibi bir rakam çıkardığımı söyleyebilirim. Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli bir süreç var burada. Etki alanı geniş, aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek.

Bu kurtarmalarda çocuk, yaşlı, sedyeye bağlı hasta var; burada aileler, bebekler var. Akşam saat 8'e kadar arama kurtarma çalışmaları devam etti. Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün ama arama kurtarma ekiplerimiz bu gece çalışmalarına devam ediyorlar.

'BU İLÇE İKİYE BÖLÜNDÜ'

Bu ilçe ikiye bölündü. İlçenin diğer tarafıyla bu tarafındaki ilişki, iletişim, ulaşım bu sabah saat 4-5'e kadar yokmuş zaten. İki ayrı alanda iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor. Altyapı hasarları çok, esnafımızın karşı karşıya kalmış olduğu hasar çok, vatandaşımızın etkilenmesi çok.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır: Vatandaşımızı mağdur etmeyin. Vatandaşımızın herhangi bir endişesi olmasın. Devlet buradadır. Ayni ve nakdi yardımlar AFAD üzerinden aktarılacak. Burayı yalnız bırakmayacağımızı, bu hasarların, karşı karşıya kalınan mağduriyetlerin el birliğiyle giderileceğini vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Bu tip felaketler olduğu zaman hemen bir değerlendirme yapılıyor, orada herhangi bir santral varsa HES patladı deniyor. Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok.

KURUM: BOZKURT'TAKİ AFET DERELİ'DEKİNİN KAT KAT FAZLASI

Bozkurt'ta yaşanan felaketin boyutuna ilişkin, "Bozkurt'taki afet Dereli'dekinin kat kat fazlası" ifadeleriyle dikkat çeken Kurum da "Tüm köylerimize ulaştık. Hasar tespit çalışmaları tamamlanacak. Önümüzdeki günlerde vatandaşımızın yaralarını hızlıca sarıyor olacağız" dedi.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde: