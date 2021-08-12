Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 oldu
AKP'lCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 17 olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu açıkladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:
- Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz.
KULLANILAN EKİPMANLARI AÇIKLADI
- Üç ilimizdeki sel felaketine; 4644 personel 610 araç 437 iş makinası, 66 ambulans,19 helikopter, 3 Mobil Koordinasyon TIR'ı, 24 bot,18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkân ile müdahale etmekteyiz.
AKP'NİN KURULUŞ ETKİNLİKLERİ ERTELENDİ
- Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız.
Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 12, 2021
Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz.
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