Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum.



Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz.