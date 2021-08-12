Atletico Madrid, Dusan Vlahovic için vites yükseltti

12 Ağustos 2021 Perşembe, 17:00

Geçen sezon Fiorentina'da harikalar yaratan Dusan Vlahovic, Avrupa takımlarının listesine girdi. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Tottenham ve Arsenal'in yakından takip ettiği Sırp forveti, son La Liga şampiyonu Atletico Madrid de gündemine aldı.

İspanyol kulübü, gelecek vadeden Sırp golcü için Fiorentina'ya 50 milyon Avro'luk teklif vermeye hazırlanıyor. Atletico Madrid'in santrafor pozisyonunda sadece 34 yaşındaki Uruguayli tecrübeli forvet Luiz Suarez yer alıyor.

Sırp forvetin önümüzdeki birkaç gün içinde Fiorentina'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 37 maçta Serie A maçında 21 gol atan genç golcü, geçen sezon kariyer zirvesini yaşadı.

TOTTENHAM'IN RADARINDA

Harry Kane'in bu sezon takımdan ayrılmak istemesi, Londra kulübü Tottenham'ın başını ağrıtmaya devam ediyor. Hary Kane'nin henüz takımdan ayrılmamasına rağmen yeni forvet arayışlarına başlayan İngiliz ekibi, ilk aday olarak Lautaro Martinez'i düşünüyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, tarafların Lautaro Martinez üzerinde anlaşamaması halinde rota Dusan Vlahovic'e dönecek.



