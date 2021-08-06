Bakanlardan devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi 10'uncu gününde. Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli'nin ilçelerindeki süren yangınları söndürmek için mücadele devam ediyor. Son olarak Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Öte yandan Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 mahalle tedbiren boşaltıldı. Bakanlar ortak açıklama yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yangından doğrudan etkilenen 821 vatandaşımızın 808'i tedavileri yapılarak taburcu edildi" dedi. Kurum, "Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı. 400 konteyner Antalya'ya geldi. 140 çadır kurulumu da tamamlanmış durumda" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Manavgat'taki Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, "Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yıkılma riski olan binaların yıkım çalışmasını başlattık. 503 binanın yıkımı tamamlandı" dedi.
BAKANLARIN AÇIKLAMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
- Kritik noktalarda alevleri durdurduk. Yangın 218. saatte kontrol altına alındı.
- (Antalya) Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi.
- Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü.
- Yurt dışından gelen destek talepler ve desteklerle ilgili can Azerbaycan'dan destekler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatıyla 40 itfaiye aracı ve 162 personel daha gelecek. ABD'den gelecek 2 helikopter pazartesi günü Türkiye'de olacak.
- Dünyanın birçok yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diyoruz.
Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:
- Muğla'daki yangını da kısa sürede söndüreceğiz.
- Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yıkılma riski olan binaların yıkım çalışmasını başlattık. 503 binanın yıkımı tamamlandı.
- Antalya'da yangınlardan 59 mahalle etkilendi.
- 821 vatandaşımız yaralandı, 6'sının tedavisi devam ediyor.
- Antalya'da 146 konteynerin kurulumu tamamlandı.
- Şimdiye kadar 16 milyon 800 bin lira nakdi yardım yaptık.
- Yangından doğrudan etkilenen 821 vatandaşımızın 808'i tedavileri yapılarak taburcu edildi.
- Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı. 400 konteyner Antalya'ya geldi. 140 çadır kurulumu da tamamlanmış durumda.
- 7 ilimizde, toplamda bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muğla'daki çalışmalar da 2-3 güne tamamlanacaktır.
- Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız. Ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışmalarımız devam edecektir.
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