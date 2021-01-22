Bakanların taziye yarışına girdiği Yavuz Bahadıroğlu'nun unutulmayan 'FETÖ' paylaşımları
İslamcı tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun ölümünün ardından iktidar sözcülerinin birbiri ardına taziye mesajları yayımladığı Yavuz Bahadıroğlu, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı kadar FETÖ lehindeki mesajlarıyla da hatırlanıyor.
İslamcı tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun ölümünün ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dek birçok AKP ve Hükümet temsilcisi başsağlığı mesajı yayınladı.
Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve laikliğe düşmanlığıyla bilinen Yavuz Bahadıroğlu'nun ölümünün ardından bir dönem FETÖ lehinde yaptığı sosyal medya paylaşımları da yeniden hatırlandı.
Bahadıroğlu, 17-25 Aralık döneminde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "Lütfen cemaate dil uzatmayın. Ben bir siyasi tavrı konuşuyorum" demiş, başka bir paylaşımında "Ayakkabı kutusuna para konabiliyor, ama kültür, vicdan, ahlak, sevap konamıyor. Şimdi cuma vakti dostlar, Allah kabul etsin" ifadelerini kullanmıştı.
Bahadıroğlu, AKP ile FETÖ arasında kavgaya ilişkin tavrını da "Devletle hizmet arasında kalmam. Çünkü ikisi de benim. Sadece kavga üslubunu onaylamıyorum. Buna da 'yalakalık' diyen desin umrumda değil" diyerek açıklamıştı.
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