Bakanlığın paylaştığı görsele Muharrem İnce'den sert tepki

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 18:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Karadeniz’de bulunan doğal gaza ilişkin detayların ve Bakan Berat Albayrak’ın sözlerinin yer aldığı bir görsel hazırladı.

ÇÖKERTTİLER

Albayrak, görselde sol baş köşede ve büyük bir fotoğraf ile konumlandırılırken, Erdoğan’a ise sol altta küçük bir bölüm ayrıldı.

Muharrem İnce, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaşımını alıntıladı ve tepki gösterdi. İnce, "Evlat babadan, Bakan Damat da olsa Cumhurbaşkanından daha önde olmaz, daha büyük gösterilmez. Devleti, devletin geleneklerini çökerttiler" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR BAKAN YAPSA"

Gelecek Partisi’nin iletişim kampanyalarını yürütmesiyle bilinen Taha Ün, söz konusu görseli Twitter hesabından paylaşırken, “Şu görseli bugün bir başka bakan yapsa akşama görevden alınır” yorumunda bulundu.