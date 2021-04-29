Bakanlığın talebi Danıştay'dan döndü, ceylan katliamı engellendi

29 Nisan 2021 Perşembe, 12:46

Danıştay 13. Dairesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi’nin ceylan avı ihalesinin iptali yönündeki kararının bozulması talebini reddetti. İdare mahkemesinin ‘av turizmi’ adı altında ceylan katliamına ‘dur’ diyen kararı, Danıştay Dairesince onanarak taraflara tebliğ edildi.

CHP’Lİ TANAL AV İHALESİNİ İDARE MAHKEMESİNE GÖTÜRMÜŞTÜ

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın şikâyeti üzerine Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olan Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa Şube Müdürlüğü’nün ‘av turizmi’ adı altında kentteki 9 ceylanın vurulması için düzenlediği ihaleyi, hukuka, ilgili mevzuat hükümlerine, kamu yararına, bilimsel verilere ve hizmet gereklerine uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti.

Mahkemenin karar gerekçesinde, davalı kamu idaresinin kamuoyunda büyük tepki toplayan avlanma kotasının dahi dışına çıkarak, 4 ceylan yerine 9 ceylanı av listesine koyduğuna dikkat çekilmişti.

BAKANLIK KATLİAM VİZESİ İÇİN DANIŞTAY’A KOŞTU!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararının bozulması talebiyle Danıştay’a başvurmuştu.

Hukuk Müşavirliği aracılığıyla kararı temyize götüren Bakanlık, Şanlıurfa’da ceylanların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını savundu. Bakanlık, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan av turizmi faaliyetlerinin, koruyucu veterinerlik önlemi olarak popülasyonlarda meydana gelebilecek salgın hastalıkların izlenmesi ve önlenmesi, yaban hayvanlarının optimal yoğunluk seviyelerinde tutulması ve yabanıl güdülerini yitirmemiş, hastalıklara dirençli, ağır hava koşullarına daha dayanıklı bireylere sahip popülasyonlar oluşturulması, köylülerde yaban hayatı koruma bilinci oluşmasının sağlanması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçları çerçevesinde gerçekleştiğini” ileri sürdü.

DANIŞTAY BAKANLIĞIN TEMYİZ TALEBİNİ REDDETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın temyiz başvurusu değerlendiren Danıştay 13’ncü Dairesi, Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararını oybirliğiyle onadı. Şanlıurfa’daki ceylanların ‘av turizmi’ adı altında katledilmesi için çabalayan Tarım ve Orman Bakanlığı, Danıştay’dan eli boş dönerken, Danıştay 13’ncü Dairesi’nin ‘ceylanları yaşatan’ kararı, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a da tebliğ edildi.

TANAL: UMARIM EMSAL TEŞKİL EDER

Kararı sevinçle karşıladığını belirten Tanal, “Umarım bu karar, ‘av turizmi’ adı altındaki diğer katliam ihaleleri için de emsal teşkil eder. Bırakın ceylanlar yaşasın. Daha önce de belirttiğim gibi hayvanları devletten korumaya çalışıyoruz! Ceylanlar, Şanlıurfa’mızın tarihinde, kültüründe çok ayrı bir öneme sahiptir. Bizim için ceylanlar, Ceylanpınar ilçesine ismini verecek kadar değerlidir. Ceylanlar tarihi mirasımızdır. Hukuki yollardan engel olmasaydık, ceylanları katledeceklerdi. Bir de listeye fazladan 5 ceylan daha eklemişlerdi. Bundan sonra da meselenin takipçisi olacağız” dedi.